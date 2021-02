“Ho guadagnato…” Dayane Mello è senza parole | i fan sono stupiti Cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 27 febbraio 2021) Uno dei concorrenti che si è distinto di più, nel bene o nel male, in questo Grande Fratello Vip è la modella brasiliana. Il disappunto di Tommaso Non c’è puntata in cui non si parli di lei in pratica, ogni volta ce n’è una; è nota ormai per la sua incoerenza, che dopo l’ultima diretta di venerdì 26 febbraio ha fatto molto arrabbiare Tommaso Zorzi il quale ha dichiarato espressamente il suo disappunto: Capisco le battute e la necessità di sdrammatizzare, ma che quello che dicevenga sempre buttato in caciara e che io passi per uno che nega i diritti dei bisessuali mi sembra assurdo. Può essere incoerente, ma non si metta sul pulpito e giudichi perché allora non giochiamo ad armi pari. Perché quello che ha dettonon annulla l’esistenza dei bisessuali?nero. ...