“Ho già avvisato i miei avvocati”. Rosalinda Cannavò, i guai appena uscita dal GF Vip (Di sabato 27 febbraio 2021) Non c’è pace per Rosalinda Cannavò. Nella serata del 26 febbraio è stata costretta a dire addio al ‘Grande Fratello Vip’, dopo aver perso la sfida con Stefania Orlando al televoto. Dopo l’uscita di scena dal programma condotto da Alfonso Signorini, è comunque arrivata una gioia con il ricongiungimento con Andrea Zenga. I due, che ormai formano una nuova coppia, sono apparsi insieme anche dopo la puntata ma è arrivata una notizia per lei che le ha fatto perdere subito il sorriso. Anche se l’avventura nel reality show è ormai terminata, ci saranno degli strascichi nelle prossime settimane e probabilmente anche nei prossimi mesi, a causa di un’azione intentata contro di lei a livello legale. Ebbene sì, sono stati messi in mezzo degli avvocati e per l’attrice siciliana si preannunciano giorni intensi e delicati. Dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Non c’è pace per. Nella serata del 26 febbraio è stata costretta a dire addio al ‘Grande Fratello Vip’, dopo aver perso la sfida con Stefania Orlando al televoto. Dopo l’di scena dal programma condotto da Alfonso Signorini, è comunque arrivata una gioia con il ricongiungimento con Andrea Zenga. I due, che ormai formano una nuova coppia, sono apparsi insieme anche dopo la puntata ma è arrivata una notizia per lei che le ha fatto perdere subito il sorriso. Anche se l’avventura nel reality show è ormai terminata, ci saranno degli strascichi nelle prossime settimane e probabilmente anche nei prossimi mesi, a causa di un’azione intentata contro di lei a livello legale. Ebbene sì, sono stati messi in mezzo deglie per l’attrice siciliana si preannunciano giorni intensi e delicati. Dopo ...

_chiara_amoroso : Io ame vi avevo avvisato già stamattina eh #prelemi NOI CONOSCIAMO I NOSTRI POLLI - abookshadow : Ho gia avvisato le mie coinquiline che da quando inizierò a leggere Chain of Iron dovranno sopportare mentre piango e urlo. - lolosmile92 : @vincentperez95 Sicuro lo staff è pronto pure una denucia su entrambi se parlano di dayane. ?? . Lo staff già stato… - SardusAutocton : Ho già avvisato i colleghi di lavoro che hanno fatto il #VaccinoAntiCovid che starò a debita distanza da loro. Nie… - dragana99_ : RT @matty_aloud: scusate ma che senso ha far entrare concorrenti a programma già avvisato se poi non 'meritano' la finale? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : già avvisato Diocesi: Chiavari, sospesa nel tempo di Quaresima e di Pasqua la benedizione alle famiglie Il vescovo ha anche invitato i parroci che hanno già organizzato la benedizione e avvisato i fedeli, o che avessero già iniziato ad effettuare la benedizione stessa, a sospenderla immediatamente ...

Stop allo stadio di Tor di Valle: l'A.S. Roma si ritira dal progetto Stop allo stadio di Tor di Valle. La Roma si è ritirata dal progetto e ha già avvisato la sindaca di Roma. Il Campidoglio ci ha tenuto a sottolineare la decisione autonoma press dalla AS Roma: "Prendiamo atto della decisione presa autonomamente questa sera dal Cda dell'A. S.

Di Maio avvisa il M5S: «La nostra priorità ora è la difesa di Conte» Corriere della Sera Il vescovo ha anche invitato i parroci che hannoorganizzato la benedizione ei fedeli, o che avesseroiniziato ad effettuare la benedizione stessa, a sospenderla immediatamente ...Stop allo stadio di Tor di Valle. La Roma si è ritirata dal progetto e hala sindaca di Roma. Il Campidoglio ci ha tenuto a sottolineare la decisione autonoma press dalla AS Roma: "Prendiamo atto della decisione presa autonomamente questa sera dal Cda dell'A. S.