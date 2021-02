"Ho deciso di farlo". Ricordate la Trenta? Ecco a cosa punta oggi la grillina: la prova che il M5s finirà malissimo (Di sabato 27 febbraio 2021) Elisabetta Trenta torna a far parlare di sè. L'ex ministro della Difesa, dopo la fine del governo gialloverde, intende puntare ancora in alto. "Ho deciso - ha annunciato in un momento delicatissimo per il suo Movimento 5 Stelle - lo dico ora per la prima volta, di candidarmi per uno dei cinque posti dell'organo collegiale che dovrà coordinare il Movimento e assumersi, di volta in volta, la responsabilità delle decisioni". L'annuncio, arrivato ieri 26 febbraio a SprayNews.it, non è arrivato senza frecciate. "Penso che la prima cosa da fare sia stabilire le regole e i confini di un'organizzazione stabile - ha proseguito strigliando i vertici grillini -. Avremmo dovuto pensarci prima, nello stesso momento in cui da forza di opposizione dura e pura, quali eravamo, siamo diventati quelli che hanno avuto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Elisabettatorna a far parlare di sè. L'ex ministro della Difesa, dopo la fine del governo gialloverde, intendere ancora in alto. "Ho- ha annunciato in un momento delicatissimo per il suo Movimento 5 Stelle - lo dico ora per la prima volta, di candidarmi per uno dei cinque posti dell'organo collegiale che dovrà coordinare il Movimento e assumersi, di volta in volta, la responsabilità delle decisioni". L'annuncio, arrivato ieri 26 febbraio a SprayNews.it, non è arrivato senza frecciate. "Penso che la primada fare sia stabilire le regole e i confini di un'organizzazione stabile - ha proseguito strigliando i vertici grillini -. Avremmo dovuto pensarci prima, nello stesso momento in cui da forza di opposizione dura e pura, quali eravamo, siamo diventati quelli che hanno avuto il ...

