Hellas Verona-Juventus 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | lo scudetto è sempre più lontano FOTO

(Di sabato 27 febbraio 2021) Lacontinua a confermarsi troppo altalenante, sono arrivate interessanti indicazioni dalla 24esima giornata del campionato di Serie A contro l’: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. La squadra di Andrea Pirlo dimostra qualche difficoltà nella costruzione del gioco, nel primo tempo non si registrano grandi occasioni da gol. La sfida si sblocca nella ripresa, al 49? grandissima giocata da parte di Chiesa che serve Cristiano Ronaldo, il portoghese non sbaglia. I bianconeri provano a controllare, ma la squadra di Juric èmolto pericolosa e trova il pareggio con un colpo di testa di Barak. Finisce 1-1,piùper la ...

22.41 Anticipo Serie A, H.- Juventus 1 - 1 Finisce 1 - 1 al Bentegodi l'anticipo della 24.ma giornata tra l'e la Juventus. Subito chancecon un colpo di testa di Faraoni che Szczesny para d'istinto mandando sul palo (7'). Partita viva ed in equilibrio. Nella ripresa la Juve passa in ...La sfida trae Juve si è sbloccata solo nel secondo tempo grazie ad un gol del solito Cristiano Ronaldo . Il portoghese si è sfogato esultando con il suo classico "Siuuu" ma nella prima frazione CR7 ...Nel terzo anticipo della 24a giornata di Serie A, la Juventus non va oltre l'1-1 contro il Verona e, se l'Inter batterà il Genoa, rischia di sprofondare a -10 dalla vetta. Nel primo tempo le migliori ...La prima parte della gara s’è basata su un grande equilibrio, con una prevalenza gialloblù che si è concretizzata con l’ennesimo palo colpito dalla squadra di Juric. La Juve è scesa al Bengodi ampiame ...