Haiti | oltre 200 evasi di prigione vicino alla Capitale

(Di sabato 27 febbraio 2021) Un detenuto in fuga è stato ucciso: non si è fermato a un posto di blocco, guidava una moto e aveva ancora i ceppi ai piedi

Un detenuto in fuga è stato ucciso: non si è fermato a un posto di blocco, guidava una moto e aveva ancora i ceppi ai piedi ...Oltre 400 detenuti sono evasi dal carcere di Croix-des-Bouquets di Port-au-Prince, la capitale dell'isola di Haiti; 25 persone sono morte, nella maggior evasione di massa degli ultimi dieci anni. Dura ...