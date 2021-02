Grande scoperta a Pompei | a villa di Civita Giuliana è stato ritrovato un carro da parata nuziale a tema erotico

(Di sabato 27 febbraio 2021) A, gli scavi delladirestituiscono uno straordinarioda, dipinto di rosso e rivestito da decorazioni a, destinato forse al culto di Cerere e Venere o più probabilmente ad un’aristocratica cerimonia di nozze. Il ministro della cultura Dario France afferma che è una nuova e importantedivalore scientifico: “Lo scavo direstituisce undaintegro”. Questa notizia ha avuto un rilievo tale che è diventata tendenza su Twitter. Tanti i post per celebrare il ritrovamento, con tanto di video divulgativi in merito .@i ...

_MiBACT : .@pompeii_sites, il ministro della cultura @dariofrance: «Una nuova, importante scoperta di grande valore scientifi… - dariofrance : Pompei, ritrovato un carro da parata nuziale: “Scoperta di grande valore scientifico” - Adnkronos : #Pompei, nuova scoperta: ritrovato grande carro cerimoniale - MrEfis79 : RT @_MiBACT: .@pompeii_sites, il ministro della cultura @dariofrance: «Una nuova, importante scoperta di grande valore scientifico, lo scav… - vincenzocacac12 : @Lucrezi97533276 ecco perche pompei,un piccolo paesello ai piedi del vulcano,è diventata famosa nel mondo,per eroti… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande scoperta

... durante gli scavi nella villa di Civita Giuliana Nuovaa Pompei , dove è emerso dagli ... Dieleganza , raffinato nei decori con simboli erotici lavorati a rilievo in stagno e bronzo. Le ..."Quella che viene annunciata oggi è unadivalore scientifico. Un plauso e un ringraziamento al Parco Archeologico di Pompei, alla Procura di Torre Annunziata e ai Carabinieri del ...L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona, ha coinvolto varie imprese in diverse città d’Italia. Individuati anche 153 lavoratori irregolari ...Nuova scoperta a Pompei, ritrovato un carro cerimoniale. Cultura Il reperto è emerso integro dallo scavo della villa suburbana in località Civita Giuliana ...