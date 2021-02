Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò gela lo studio: “Mi hai detto tu che eri gay” (Di sabato 27 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò, entrata in casa come Adua del Vesco, è stata eliminata dal Grande Fratello Vip a un passo dalla finale. L’attrice è quindi entrata in studio ritrovando tutti gli ex concorrenti, tra cui non solo la nuova fiamma, Andrea Zenga, ormai battezzato “congiunto”, ma anche una sua ex conoscenza (nonché concorrente del reality) Massimiliano Morra. Proprio lui ha provato subito ad attaccarla ritirando fuori una storia che in molti consideravano ormai sepolta, chiedendo spiegazioni sulle affermazioni di Cannavò su una presunta omosessualità di Morra. La concorrente però non si è tirata indietro e invece di glissare ha insistito, gelando lo studio: “Era quello che io sapevo, detto anche da te”. E poi, ancora, incalzata dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021), entrata in casa come Adua del Vesco, è stata eliminata dalVip a un passo dalla finale. L’attrice è quindi entrata inritrovando tutti gli ex concorrenti, tra cui non solo la nuova fiamma, Andrea Zenga, ormai battezzato “congiunto”, ma anche una sua ex conoscenza (nonché concorrente del reality) Massimiliano Morra. Proprio lui ha provato subito ad attaccarla ritirando fuori una storia che in molti consideravano ormai sepolta, chiedendo spiegazioni sulle affermazioni disu una presunta omosessualità di Morra. La concorrente però non si è tirata indietro e invece di glissare ha insistito,ndo lo: “Era quello che io sapevo,anche da te”. E poi, ancora, incalzata dal ...

