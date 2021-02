Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò (Di sabato 27 febbraio 2021) Durante la semifinale del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò è stata eliminata dal televoto. La ragazza quindi è arrivata in studio e Alfonso Signorini le ha fatto le consuete domande legate al suo percorso in casa, al rapporto con Dayane Mello e alla nuova situazione sentimentale con Andrea Zenga. Non è mancato però il confronto con una vecchia conoscenza, ovvero con Massimiliano Morra: i due attori in passato, all’epoca delle fiction Mediaset, hanno avuto una relazione finta utili a fini promozionali. Non è tutto, perché proprio nei primi mesi del Grande Fratello Vip, Rosalinda si lasciò sfuggire il fatto che Morra potesse essere omosessuale. In quell’occasione, vennero fuori conferme e smentite, sia ... Leggi su trendit (Di sabato 27 febbraio 2021) Durante la semifinale delVip,è stata eliminata dal televoto. La ragazza quindi è arrivata in studio e Alfonso Signorini le ha fatto le consuete domande legate al suo percorso in casa, al rapporto con Dayane Mello e alla nuova situazione sentimentale con Andrea Zenga. Non è mancato però il confronto con una vecchia conoscenza, ovvero con: i due attori in passato, all’epoca delle fiction Mediaset, hanno avuto una relazione finta utili a fini promozionali. Non è tutto, perché proprio nei primi mesi delVip,si lasciò sfuggire il fatto chepotesse essere omosessuale. In quell’occasione, vennero fuori conferme e smentite, sia ...

