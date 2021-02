Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: cos’è successo e video (Di sabato 27 febbraio 2021) Le news dell’ultim’ora dalla casa del Grande Fratello Vip si riferiscono a quanto accaduto durante la puntata di venerdì 26 febbraio 2021. Nel nostro articolo parleremo dunque delle ultime notizie venute fuori dalla quarantatreesima diretta serale, condotta come sempre da Alfonso Signorini. Chi è uscito ieri sera dalla casa? Chi è in nomination questa settimana? E cosa è accaduto di importante nel corso del nuovo appuntamento? A seguire i video e il riassunto della puntata di ieri. Grazie per aver seguito con noi la SEMIFINALE di #GFVIP: vogliamo salutarvi così… DOLCEMENTE! Ci vediamo in prima sarata, lunedì su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play per la FINALISSIMA! Buonanotte! pic.twitter.com/zSZArQICAM — Grande Fratello ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 27 febbraio 2021) Ledalla casa delVip si riferiscono a quanto accaduto durante la puntata di venerdì 26 febbraio 2021. Nel nostro articolo parleremo dunque delle ultime notizie venute fuori dalla quarantatreesima diretta serale, condotta come sempre da Alfonso Signorini. Chi è uscito ieri sera dalla casa? Chi è in nomination questa settimana? E cosa è accaduto di importante nel corso del nuovo appuntamento? A seguire ie il riassunto della puntata di ieri. Grazie per aver seguito con noi la SEMIFINALE di #GFVIP: vogliamo salutarvi così… DOLCEMENTE! Ci vediamo in prima sarata, lunedì su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play per la FINALISSIMA! Buonanotte! pic.twitter.com/zSZArQICAM —...

