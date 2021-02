Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Ecco eliminati e chi al televoto (Di sabato 27 febbraio 2021) Chi è uscito ieri sera dalla casa del Grande Fratello Vip? Come prevedibile, in occasione della semifinale i colpi di scena non sono di certo mancati. Non una, bensì una doppia eliminazione ha accompagnato gli inquilini della casa più spiata dagli italiani, e così ad arrivare all’appuntamento conclusivo di lunedì 1° marzo sono rimasti soltanto in cinque. Quella andata in onda ieri, venerdì 26 febbraio 2021, era la quarantatreesima puntata di un’edizione, la quinta, infinita per il GF in versione Vip condotto da Alfonso Signorini. In tutto sono transitati ben trentaquattro concorrenti dal 14 settembre ad oggi, e dopo quasi metà anno si è finalmente giunti a un passo dalla conclusione. Chi è uscito ieri sera dal Grande ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 27 febbraio 2021) Chi èdalla casa delVip? Come prevedibile, in occasione della semifinale i colpi di scena non sono di certo mancati. Non una, bensì una doppia eliminazione ha accompagnato gli inquilini della casa più spiata dagli italiani, e così ad arrivare all’appuntamento conclusivo di lunedì 1° marzo sono rimasti soltanto in cinque. Quella andata in onda, venerdì 26 febbraio 2021, era la quarantatreesima puntata di un’edizione, la quinta, infinita per il GF in versione Vip condotto da Alfonso Signorini. In tutto sono transitati ben trentaquattro concorrenti dal 14 settembre ad oggi, e dopo quasi metà anno si è finalmente giunti a un passo dalla conclusione. Chi èdal...

