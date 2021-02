Grande Fratello Vip, Cannavò e De Grenet fuori a un passo dalla finale. Al televoto Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi (Di sabato 27 febbraio 2021) Il modello, unico a non avere ancora agguantato il pass per la finale, decide di andare in sfida con l’avversario che reputa più forte Leggi su lastampa (Di sabato 27 febbraio 2021) Il modello, unico a non avere ancora agguantato il pass per la, decide di andare in sfida con l’avversario che reputa più forte

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - GrandeFratello : Una comunicazione importantissima da parte di Grande Fratello: la finale inizia ORA. Tocca ad Andrea sfidare uno de… - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Gf Vip», la (dolce) vendetta di Signorini su Malgioglio. Orlando finalista - Il meglio... - TheSkyisgreen6 : RT @notyourmorgana: Vent'anni di grande fratello: Gli ultimi due rimasti in casa, non finalisti, si sfidavano e in finale in prima serata v… -