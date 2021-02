Grande Fratello Vip, Cannavò e De Grenet fuori a un passo dalla finale. Al televoto Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi (Di sabato 27 febbraio 2021) Il modello, unico a non avere ancora agguantato il pass per la finale, decide di andare in sfida con l’avversario che reputa più forte Leggi su lastampa (Di sabato 27 febbraio 2021) Il modello, unico a non avere ancora agguantato il pass per la, decide di andare in sfida con l’avversario che reputa più forte

fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - onedvsco : RT @oppirla: POLLO FARFA TE LO FACCIO VINCERE STO GRANDE FRATELLO TE LO PROMETTO - LaFuLinda : @Thyria77 Oggi un mio contatto che non ama il grande fratello e c'è posta ha detto di ritrovarseli lo stesso in TL -