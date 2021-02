Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini a Stefania Orlando: “Sei amica di Tommaso perchè è gay?”, la risposta della showgirl (Di sabato 27 febbraio 2021) Al “Grande Fratello Vip”, Alfonso Signorini ha dichiarato che Stefania Orlando sarebbe amica di Tommaso Zorzi per la sua omosessualità. La risposta della showgirl a tale affermazione ha gelato il conduttore… Stefania Orlando è stata Grande protagonista dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip” che volgerà al termine il prossimo lunedì. La conduttrice, in finale L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 27 febbraio 2021) Al “Vip”,ha dichiarato chesarebbediZorzi per la sua omosessualità. Laa tale affermazione ha gelato il conduttore…è stataprotagonista dell’edizione in corso del “Vip” che volgerà al termine il prossimo lunedì. La conduttrice, in finale L'articolo NewNotizie.it.

