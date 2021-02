Governo Draghi | Travaglio a La7 | “Nuovi sottosegretari? Sembra il bar di Guerre Stellari È l’esecutivo dei peggiori presieduto dal migliore”

(Di sabato 27 febbraio 2021) “Idelil bar di, non undei migliori”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta le nomine deidelda Mario. E aggiunge: “Se ci avessero detto che avremmo avuto “ildel” consenza guardare quello che c’era sotto, cioè la solita immondizia, avrei capito. E invece no. E’ stato detto: arrivanoe i migliori. Io sono curioso di vedere questi migliori”.sottolinea: ...

6000sardine : Competenza e credibilità. Alcuni #sottosegretari del governo #Draghi non hanno queste caratteristiche. Stefania… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi durante la prima sessione di lavoro della videoconferenza dei membri del Consiglio europ… - matteosalvinimi : Con il governo Draghi cambio al vertice della Protezione civile: molti auguri di buon lavoro a Fabrizio Curcio, pro… - lellone_ : RT @007Vincentxxx: Amarcord #Gelmini quando era all’opposizione diceva a #Conte il suo non è un governo eletto dagli italiani ?????ora vorrei… - mariadesireh : RT @Pensiero0: @GiuseppeConteIT Le parole del dott. #Crepet sui ritardi del governo #Conte. #vaccini #grazieRenzi #Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Governo

Il percorso non è semplice ma perè più di un piano B. E' nella distribuzione dei vaccini, infatti, che, spiegano fonti di, l'Ue e anche l'Italia hanno mostrato maggiori difficoltà ...... dall'altra Autorità di Sistema Portuale sta ritardando a formalizzare l'assegnazione, motivando il ritardo con la crisi di, oramai alle spalle. Il neonato esecutivoperò, con il ...Zaia: «In Veneto tanti potrebbero entrare nel governo». Stefani: «Chi parla di tensioni non rappresenta la base» ...Questo governo non vuole usare la logica del cacciavite, ma per cambiare completamente un metodo, il sistema delle fasce, ne serve uno diverso. “Sulle chiusure si valuterà giorno per giorno la situazi ...