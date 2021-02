TV7Benevento : Governo: Casini, 'Draghi ha rimesso al centro la Protezione civile'... - TV7Benevento : Governo: Casini, 'politica si attrezzi a governare o serviranno sempre salvatori Patria'... - DonLega : RT @lupiluc: @ritafrediani @alby61 @GaetanoRizzo18 @Filippo_Casini In effetti se ci vai da Capo di un Governo, quello risulta meno assassino - ChicoCayetano : RT @Brasviz1: @Claudio50086657 @akeup @Filippo_Casini a corto un cazzo e vergognati ipocrita Regeni, i genitori denunciano il governo per l… - diomededasparta : @Noiconsalvini Con tutti i casini che abbiamo, questo pensa alle pistole a impulsi? A ccidenti a quella volta che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Casini

Il Tempo

Una sorta diombra che, a due settimane dall'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, sembra ... Ai beni culturali Dario Franceschini va avanti con Lorenzoe Annalisa Cipollone , mentre al ...... con ilConte II, della gestione della crisi pandemica. Tanto che non lo invita più neanche ...confessa in una intercettazione a Benotti che Arcuri preferisce non parlargli per 'evitare'. ...Roma, 27 feb (Adnkronos) – Sulla continuità tra Conte e Draghi “il discorso è molto complicato, è ovvio che qualcosa si colloca sulla continuità e altre su un cambio di passo. Aver messo al centro del ...Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Abbiamo un terzo governo in questa legislatura con personalità esterne alla politica, che non riesce a governare i processi politici e deve chiamare qualcuno dall'esterno.