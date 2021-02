Gomorra torna con Ciro l’immortale | le prime foto ufficiali dal set dell’ultima stagione

(Di sabato 27 febbraio 2021) Arrivano leimmagini dal set dellafinale di, il cult Sky Original prodotto da Cattleya (parte di ITV Studios) in collaborazione con Beta Film, da un’idea di Roberto Saviano. La novità che tutti aspettavano? Il ritorno sul set degli ormai storici protagonisti della serie: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza in un td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Mauxa : Gomorra 5, sul set torna Marco D'Amore nei panni di Ciro Di Marzio -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra torna

...rischiosa che va contro le regole che la serie aveva instaurato con lo spettatore (nessuno... Con una speranza: il mondo dideve rimanere una zona grigia e marcia in cui non possono ...Secondo alla sinossi ufficiale di5, svelata da Sky, Gennysul campo dopo lo sconvolgente scontro tra i Levante e Patrizia. Ma c'è un problema poiché ha la polizia alle calcagne, ed è ...La serie Sky dei record concluderà la sua storia con la quinta stagione, in arrivo nel 2021: ecco cosa ci aspettiamo dalla stagione finale di Gomorra. Nel 2014 la serialità italiana è cambiata con la ...Svelati foto e video dal set di Gomorra 5, la stagione finale della produzione tv Sky Original in arrivo prossimamente su Sky ...