Gomorra 5: cosa ci aspettiamo dalla stagione finale su Sky nel 2021

La serie Sky dei record concluderà la sua storia con la quinta stagione, in arrivo nel 2021: ecco cosa ci aspettiamo dalla stagione finale di Gomorra. Nel 2014 la serialità italiana è cambiata con la prima stagione di Gomorra - La serie. Quattro stagioni e un film dopo a quell'esordio che ha consacrato il prodotto originale Sky come una pietra miliare della televisione italiana, un punto di non ritorno per il piccolo schermo nostrano, nel 2021 la saga di Ciro e Genny Savastano giungerà alla sua naturale conclusione. In mezzo c'è stato un percorso, a tratti davvero duro, a volte tragico, sempre pieno di emozioni e imprevedibilità. Gomorra ha raccontato una realtà italiana riportando al ...

