Golden Globe 2021 | le previsioni sui vincitori nelle categorie cinematografiche

(Di sabato 27 febbraio 2021), le nostresui: da Nomadland a Il processo ai Chicago 7, l'analisi di favoriti e sfidantidedicate al cinema. Con un ritardo di quasi due mesi rispetto alla tradizione, e con una cerimonia che per la prima volta sarà suddivisa fra due sedi distinte, una a New York e l'altra a Los Angeles, domenica notte avrà luogo la premiazione dei, i prestigiosi premi della stampa estera di Hollywood, considerati i trofei cinematografici più importanti d'America subito dopo gli Oscar. Un'edizione sui generis, la numero settantotto, che sancirà una tappa fondamentale dell'attuale awards season celebrando alcuni fra i migliori titoli del 2020 e dei primi mesi del...

Non sono mancati importanti e prestigiosi riconoscimenti, tra questi una vittoria alla settantaquattresima edizione deinella categoria Miglior attore in un film commedia o musicale ...CLICCA QUI PER SCOPRIRE LO SPECIALE approfondimento2021, nomination e tutto quello che c'è da sapere Ecco, quindi l'elenco dei probabili vincitori delle categorie cinematografiche, ...La cerimonia dei Golden Globes 2021 si avvicina: scopriamo nuovi primati e curiosità dietro il premio della Hollywood Foreign Press Association.In quest'articolo, vogliamo fornire il nostro punto di vista sul geniale Mank di David Fincher, che ha conquistato i Golden Globes 2021 ...