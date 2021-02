Gli stipendi degli assessori comunali | Vivere di politica sarebbe impossibile

SaviCarlone : @andfavara E per assurdo credo sia anche quello con gli stipendi più alti. - dannykid1966 : @mike_fusco Strano, a guardare gli stipendi avrei detto che sono dei fenomeni... - PietroDiGrazia : @ZevMr @ItaliaViva @TeresaBellanova @ivanscalfarotto @matteorenzi Diciamo che il capolavoro è suo personale; vista… - Paolo2571 : @calciomercatoit perché vogliamo salvare sandro berna e bentacur?? sono tutti una massa di lumache svogliati e senz… - fracortellessa : @Max_883 Questa è la cosa che più mi fa rosicare. Facessero uno squillo ai loro colleghi delle “blasonate”, che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli stipendi

Il Sole 24 ORE

La rassicurazione chedi febbraio e l'anticipo della cassa integrazione straordinaria verranno pagati il primo marzo è arrivata dal commissario straordinario Giuseppe Leogrande solo il ...Lunedì saranno pagatiai 10.500 dipendenti: facendoli slittare a marzo, il commissario è riuscito a trovare le opportune modalità contabili. L'Inps ieri ha diramato una nota, dichiarando ...Poi fallisce e te lo paga con i soldi dei contribuenti. Questo è quello che è successo negli ultimi anni: i soldi che prendete voi bancari sono i risparmi degli altri e le tasse dei contribuenti. sent ...SERIE C - La situazione in casa rossoblu I giocatori della Samb hanno avvertito l’Aic (associazione italiana calciatori) sulla loro attuale situazione: diversi giocatori non hanno ancora ricevuto gli ...