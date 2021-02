«Gli Stati Uniti hanno violato la sovranità di Damasco» | le reazioni all’attacco alla Siria

(Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb – Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2021 glid’Americacompiuto un attacco aereo sulladiretto contro i militari delle milizie filo-iraniane presenti ad al-Bukamal, vicino al confine con l’Iraq. Un bombardamento mirato, autorizzato per attuare una rappresaglia a seguito dell’attacco missilistico dei miliziani filo-iraniani contro la base statunitense di Erbil – in Iraq – lo scorso 16 febbraio. Le stime variano dsola alle 22 vittime militari. L’attaccoha suscitato forti e discordantida parte di molti degli autori locali e internazionali. Le condanne sono arrivate soprattutto da Mosca e da, anche se pure Pechino ha fatto sentire la sua voce. Silenzio, ...

juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Solo ieri abbiamo avuto un giorno completo di allenamento, gli altri sono stati principalmente… - mtvitalia : La motivazione di cui abbiamo bisogno ? grazie, BTS ?? #MTVUnplugged ti aspetta stanotte in contemporanea con gli St… - carlogubi : Se sventoli vangeli, rosari e presepi ma attacchi il Papa perché difende la tradizione di accoglienza del Cristiane… - Smembronoie : @Agro__Punk Nel primo tempo gli unici tiri sono stati Henderson su punizione e il gol su calcio d'angolo. Corini ol… - Rosskitty77 : @giosalamone Disilluditi, non ci torneremo più, stanno troppo bene con gli Stati che le salvano ogni volta che fall… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati

Il Manifesto

...agli incontri e agli scontri che ho affrontato in quegli anni e ho capito quanto sianouna ... l'uniforme del primo giorno, l'abito con le pagine di storia illustrate, i mini kilt plissé,...I guariti da ieri sono1.096. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo ancheantigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 500" dice l'assessore ...In una circostanza l'uomo era perfino arrivato a sollevare di peso il televisore dei genitori lanciandolo giù per le scale ...Pescara-Lecce 1-1; un pareggio dei padroni di casa che arriva come una doccia fredda. Ci sono gli elementi per pensare che l’azione del gol sia fosse in fuori ...