Giulia Salemi fa delle precisazioni sull’ex Abraham Garcia dopo il promo di Live Non è la d’Urso – VIDEO (Di sabato 27 febbraio 2021) Giulia Salemi sarà ospite a Live Non è la d’Urso in onda domani sera su Canale 5. Il promo del programma condotto da Carmelita ha tirato in ballo anche il suo ex Abraham Garcia oltre al famose cinque sfere. Per questo motivo l’influencer ha voluto fare immediatamente delle precisazioni in merito. Giulia Salemi fa delle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 27 febbraio 2021)sarà ospite aNon è lain onda domani sera su Canale 5. Ildel programma condotto da Carmelita ha tirato in ballo anche il suo exoltre al famose cinque sfere. Per questo motivo l’influencer ha voluto fare immediatamentein merito.fa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - trash_italiano : IL PADRE DI GIULIA SALEMI È ALFONSO SIGNORINI NON SMETTERÒ MAI DI DIRLO. #GFVIP - camillatish : RT @ce_chiara: Giulia Salemi insegna che se non ci si vuole ritrovare dentro a teatrini fraintendibili basta rifiutarsi. Chi vuole intender… - viviconcoerenza : RT @__Kekka___: Giulia Salemi è la dimostrazione del fatto che ci vogliono 30 secondi di Instagram stories per mettere a tacere le allusion… - innieloveland : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… -