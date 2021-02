Giulia Salemi delusa da Zorzi | “Dice che devo andare a San Patrignano e che sono come Amy Winehouse”

Leggi su biccy

(Di sabato 27 febbraio 2021)è appena uscita dal GF Vip ed è subito stata invitata da Silvia Toffanin a Verissimo. L’influencer power ha parlato del suo rapporto von Tommasoe dilui l’abbia spiazzatando che tra loro non c’era una vera amicizia. “Io e Tommaso eravamo amici. O meglio, io lo reputavo tale, ma dopo certe situazioni qualcosa è cambiato. L’ho preso da parte e lui con lucidità mi ha detto che non ero sua amica. Anzi mi ha rivelato che per lui ero una conoscenza. Mi ha fatto strano perché in 7 anni abbiamo condiviso tanti momenti.accettare la realtà e non vivere di aspettative”. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha anche rivelato di esseredal suo amico (?) perché l’ha paragonata ad Amy. “Ho visto una cosa che non mi ...