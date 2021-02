Giulia Salemi, chi è la bellissima influencer innamorata di Pierpaolo Pretelli (Di sabato 27 febbraio 2021) Giulia Salemi è nata il 1 aprile del 1993 a Piacenza. Tanto bella quanto forte è entrata nel mondo dello spettacolo prestissimo. Dopo essersi trasferita a Milano per lavorare inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda partecipando a diversi concorsi di bellezza. Sulla bocca di tutti per dei flirt famosi, in primis tra tutti quello con l influencer Abraham Garcia, famoso per essere l’ex della cantante Elettra Lamborghini, successivamente con il motociclista ed ex di Giulia De Lellis, Andrea Iannone. Ha partecipato al Grande Fratello Vip e a Pechino Express. La modella di origine iraniane, inoltre, ha partecipato a Miss Piacenza e successivamente a Miss Italia. Ad oggi, la giovane è felicemente single e sta cercando di costruire la sua persona sempre di più. Ad oggi è un influencer grazie al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021)è nata il 1 aprile del 1993 a Piacenza. Tanto bella quanto forte è entrata nel mondo dello spettacolo prestissimo. Dopo essersi trasferita a Milano per lavorare inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda partecipando a diversi concorsi di bellezza. Sulla bocca di tutti per dei flirt famosi, in primis tra tutti quello con lAbraham Garcia, famoso per essere l’ex della cantante Elettra Lamborghini, successivamente con il motociclista ed ex diDe Lellis, Andrea Iannone. Ha partecipato al Grande Fratello Vip e a Pechino Express. La modella di origine iraniane, inoltre, ha partecipato a Miss Piacenza e successivamente a Miss Italia. Ad oggi, la giovane è felicemente single e sta cercando di costruire la sua persona sempre di più. Ad oggi è ungrazie al ...

