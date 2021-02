Giugliano, Villaricca e Napoli: interdittive antimafia ad otto attività (Di sabato 27 febbraio 2021) Giugliano-Villaricca-Napoli. interdittive antimafia da parte del prefetto di Napoli a 8 aziende tra Giugliano, Villaricca e Napoli. Il Prefetto adotta 8 provvedimenti antimafia interdittivi nei confronti di imprese nell’area metropolitana di Napoli. Giugliano, Villaricca, Napoli: interdittive antimafia del prefetto Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, anche nell’ambito dei controlli relativi alle erogazioni di contributi dello Stato a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 27 febbraio 2021)da parte del prefetto dia 8 aziende tra. Il Prefetto adotta 8 provvedimentiinterdittivi nei confronti di imprese nell’area metropolitana didel prefetto Il Prefetto di, Marco Valentini, anche nell’ambito dei controlli relativi alle erogazioni di contributi dello Stato a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Villaricca Covid in Campania, ecco perché chiudono le scuole: uno stillicidio di positivi e stop a ripetizione Gli seguono a ruota molti comuni dell'area Nord, come Marano e Villaricca i cui sindaci avevano ... Giugliano, Sorrento, Poggiomarino, Somma Vesuviana, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, ...

Rapinavano coppiette sulla Domitiana, arrestati due banditi a Napoli Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano - Villaricca hanno arrestato Roberto Seferovic e Remzija Hadzovic , pregiudicati ritenuti responsabili in concorso tra loro di rapina aggravata dall'uso delle armi. APPROFONDIMENTI LA ...

Napoli, 8 interdittive antimafia ad aziende di Giugliano e Villaricca

Rapine a distributori di benzina, due banditi arrestati mentre giocano alle slot machine Facendo finta di essere in possesso di una pistola avrebbero messo a segno due rapine ai danni di altrettanti distributori di carburanti, ubicati rispettivamente nei comuni di Villaricca e Qualiano ...

Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano-Villaricca hanno arrestato Roberto Seferovic e Remzija Hadzovic, pregiudicati ritenuti responsabili in concorso tra loro di rapina aggravata dall'uso delle armi.

Facendo finta di essere in possesso di una pistola avrebbero messo a segno due rapine ai danni di altrettanti distributori di carburanti, ubicati rispettivamente nei comuni di Villaricca e Qualiano.