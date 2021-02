GF VIP, Tommaso Zorzi reagisce male: “Volevo morire”, lo sfogo dopo la puntata (Di sabato 27 febbraio 2021) GF VIP Tommaso Zorzi dopo la puntata di ieri sera, venerdì 26 febbraio, si è rintanato sotto le coperte: il concorrente è molto deluso, ecco cosa è successo dopo la diretta. Il reality condotto da Alfonso Signorini ieri sera, venerdì 26 febbraio, è andato in scena con la penultima puntata. Il GF VIP si avvicina L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 27 febbraio 2021) GF VIPladi ieri sera, venerdì 26 febbraio, si è rintanato sotto le coperte: il concorrente è molto deluso, ecco cosa è successola diretta. Il reality condotto da Alfonso Signorini ieri sera, venerdì 26 febbraio, è andato in scena con la penultima. Il GF VIP si avvicina L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

