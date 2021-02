GF Vip Tommaso Zorzi crollo emotivo dopo la diretta: «Ho sbagliato», deluso da Signorini (Di sabato 27 febbraio 2021) Grande momento di sconforto per Tommaso Zorzi, che senza eccessi si può definire il vero protagonista di quest’edizione del “Grande Fratello Vip”. Il giovane, dopo avere discusso in puntata con Dayane Mello, si è lasciato andare ad un duro sfogo. L’ex di “Riccanza” ci è rimasto particolarmente male dopo avere letto alcuni messaggi social in cui veniva tacciato di non comprendere la bisessualità. leggi anche l’articolo —> “GF Vip”, Rosalinda Cannavò distrutta: «Ho scritto una lettera», il cerchio si chiude con Dayane Mello Nella penultima puntata del “Grande Fratello Vip”, in onda venerdì 26 febbraio, Alfonso Signorini ha voluto dedicare ampio spazio al litigio che Tommaso Zorzi e Dayane Mello hanno avuto in quest’ultima settimana. Il rammarico più grande del ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Grande momento di sconforto per, che senza eccessi si può definire il vero protagonista di quest’edizione del “Grande Fratello Vip”. Il giovane,avere discusso in puntata con Dayane Mello, si è lasciato andare ad un duro sfogo. L’ex di “Riccanza” ci è rimasto particolarmente maleavere letto alcuni messaggi social in cui veniva tacciato di non comprendere la bisessualità. leggi anche l’articolo —> “GF Vip”, Rosalinda Cannavò distrutta: «Ho scritto una lettera», il cerchio si chiude con Dayane Mello Nella penultima puntata del “Grande Fratello Vip”, in onda venerdì 26 febbraio, Alfonsoha voluto dedicare ampio spazio al litigio chee Dayane Mello hanno avuto in quest’ultima settimana. Il rammarico più grande del ...

davidemaggio : #GFVip, il tanto caro Zorzi svergogna la Ruta (e la differita non è servita a niente) «Si sgrillettava nel tugurio… - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - QueenOrlandoS : @MartySorry @vip_erella Io amo Stefania, ma credo che Tommaso meriti la vittoria. Il mio ultimo desiderio è che sia… - vip_erella : Tommaso accusato di bifobia e Dayane non è bisex Sipario #sovip #tzvip - EsauRita6 : Due pesi due misure e due coglioni che ci siamo fatti co sto circo #tzvip -