GF Vip | Rosalinda Cannavò eliminata | Stefania Orlando è la quarta finalista

(Di sabato 27 febbraio 2021) L’avventura al Grande Fratello Vip pertermina venerdì 26 febbraio a un passo dalla finalenon ha avuto dubbi, sapeva che avrebbe perso al televoto controe così è stato. Prima di andare via ha lasciato per i vip una lettera.è finita al televoto per mano dell’amica Dayane Mello, che rimane fredda, glaciale senza neppure un pizzico di pentimento anche durante la lettura del verdetto. Mava spedita verso il suo futuro, senza rinnegare il passato. E’ entrata al Gf Vip col nome di Adua Del Vesco ne esce a testa alta come, suo nome di battesimo: «Qualche pezzettino rimane perché Adua ha anche tante cose belle. Ho iniziato una carriera con quel nome, quindi le cose belle rimangono. ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa è... ROSALINDA. #GFVIP

