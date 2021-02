GF Vip, lo sfogo di Tommaso Zorzi dopo la puntata: “Mi sono autorovinato” (Di sabato 27 febbraio 2021) La semifinale del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni. Stefania Orlando ha ottenuto la finale vincendo al televoto contro Rosalinda Cannavò. L’attrice siciliana ha abbandonato la casa e ha potuto riabbracciare Andrea Zenga, l’inquilino con cui ha iniziato poche settimane fa una storia d’amore. Pierpaolo Pretelli ha saputo che diventerà zio, mentre Samantha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 27 febbraio 2021) La semifinale del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni. Stefania Orlando ha ottenuto la finale vincendo al televoto contro Rosalinda Cannavò. L’attrice siciliana ha abbandonato la casa e ha potuto riabbracciare Andrea Zenga, l’inquilino con cui ha iniziato poche settimane fa una storia d’amore. Pierpaolo Pretelli ha saputo che diventerà zio, mentre Samantha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

tvblogit : 'Un omosessuale che dice ‘mezza lesbica’ rinnegando i bisessuali mi fa ancora più impressione di quando lo dice un… - EireenViolet : RT @EireenViolet: GF Vip,lo sfogo di Rosalinda:'Mi ero immaginata una fine diversa, è come se fossi tornata all’inizio, mi sento ancora add… - EireenViolet : GF Vip,lo sfogo di Rosalinda:'Mi ero immaginata una fine diversa, è come se fossi tornata all’inizio, mi sento anco… - raverofthenight : Posso dire che quelli che dicono che zone gialle, verdi, viola, arancioni e rosse non funzionano per contenere l'ep… - VIP_LXIII : STORIE DA BAR - Part 3 ... come quello sarebbe libero, anzi legittimato, a dare sfogo al fuoco che gli arde dentro.… -