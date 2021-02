' GF Vip' | Andrea Zelletta sfida Tommaso Zorzi in finale

(Di sabato 27 febbraio 2021) 'Lo dico da tempo, al televoto voglio andare con il più forte per questo scelgo'. Cosìsceglie dire l'influncer alladel ' Grande Fratello Vip '. Inizia così la ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ANDREA ZENGA. - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - giadinagrisu : RT @tempoweb: #GFvip #StefaniaOrlandoinfinale #RosalindaCannavo fuori e #Zelletta trascina #ZORZI al televoto - LaStampa : Grande Fratello Vip, Cannavò e De Grenet fuori a un passo dalla finale. Al televoto Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi - infoitcultura : Andrea Zenga: la prima foto con papà Walter dopo il Grande Fratello Vip 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Andrea

- - > Leggi Anche 'Grande Fratello', Samantha De Grenet è stata eliminata - - > Leggi AncheZenga rivede Rosalinda Cannavò: 'Vuoi essere la mia congiunta?' L'ex tronista che da tempo ...' Vuoi essere la mia congiunta? '. CosìZenga a Rosalinda Cannavò dopo l'eliminazione dell'attrice dal ' Grande Fratello'. I due innamorati si sono incontrati e baciati nello studio televisivo del programma e hanno fatto capire ...Riunione di famiglia per i Zenga. Solo qualche giorno fa, ospite di ‘Casa Chi’, l’ex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini, ha manifestato l’intenzione di ricucire lo strappo con l’e ...A pochissime ore dalla messa in onda della semifinale del GF Vip, Andrea Zenga compie un gesto per ...