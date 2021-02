Gf Vip 5 | Massimiliano Morra agirà per vie legali contro Rosalinda Cannavò

Leggi su isaechia

(Di sabato 27 febbraio 2021) La prima concorrente ad essere stata eliminata nella semifinale del Grande Fratello Vip 5 è stata. L’attrice siciliana, una volta in studio, ha commentato la sua uscita ed il suo percorso all’interno della Casa. C’è stato anche uno scon Massimianoche risale ad un episodio accaduto nel primo mese del reality. Infatti,aveva dichiarato chefosse omosessuale per poi smentire la cosa.ha attaccato la ragazza dicendo che ha mentito sulla questione e che non doveva permettersi di comportarsi in quel modo. Laha confermato che: A me risultava che lui fosse gay. Però quello, come ho detto, è stato uno scivolone. Non spetta a me dire determinate cose. Se devo dirla tutta però a me risultava ...