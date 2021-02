Gerry Scotti, la storia del famoso conduttore (Di sabato 27 febbraio 2021) Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio Scotti, è nato il 7 agosto del 1956 a Miradolo Terme. Gerry è tra i presentatori più famosi al mondo soprattutto punta di lancio su Canale 5 e di tutta la Mediaset. Coinvolgete e spiritoso allo stesso modo, dopo aver avuto il Covid 19, è tornato ancora più in forma sugli schermi televisivi. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo con Claudio Cecchetto che gli chiede di partecipare a Radio Deejay. Sarà proprio questo il trampolino di lancio per la sua carriera, inizia a condurre trasmissioni come Il gioco del 9, Sabato al circo o Buona Domenica. Nel 1999 inizia a condurre Passaparola e successivamente passa per gli studi di Striscia la Notizia per arrivare nel 2001 a Chi vuoi essere miliardario?. Gerry è tornato in tv con la nuova edizione di Caduta Libera e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021), all’anagrafe Virginio, è nato il 7 agosto del 1956 a Miradolo Terme.è tra i presentatori più famosi al mondo soprattutto punta di lancio su Canale 5 e di tutta la Mediaset. Coinvolgete e spiritoso allo stesso modo, dopo aver avuto il Covid 19, è tornato ancora più in forma sugli schermi televisivi. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo con Claudio Cecchetto che gli chiede di partecipare a Radio Deejay. Sarà proprio questo il trampolino di lancio per la sua carriera, inizia a condurre trasmissioni come Il gioco del 9, Sabato al circo o Buona Domenica. Nel 1999 inizia a condurre Passaparola e successivamente passa per gli studi di Striscia la Notizia per arrivare nel 2001 a Chi vuoi essere miliardario?.è tornato in tv con la nuova edizione di Caduta Libera e ...

