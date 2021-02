Gerry Scotti: età, moglie, figli e vero nome (Di sabato 27 febbraio 2021) Gerry Scotti, uno dei pilastri dei conduttori televisivi italiani, è sicuramente conosciuto sia in Italia ma anche in tutto il mondo. Il suo Chi Vuol essere milionario è uno show che è andato in onda per tantissimi anni e continua sempre a fare tantissimi telespettatori su Canale 5. Ma andiamo a vedere più da vicino la vita privata di Gerry Scotti e capiamo chi è. Il vero nome di Gerry Scotti è Virginio Scotti. E’ nato il 7 Agosto del 1956 a Miradolo Terme ed oggi ha 64 anni. Dal 1991 al 2009 è stato sposato con Patrizia Grosso mentre dal 2011 ad oggi la sua compagna è Gabriella Perino. Patrizia, inoltre, è la mamma del figlio di Gerry Scotti, che è Edoardo ... Leggi su giornal (Di sabato 27 febbraio 2021), uno dei pilastri dei conduttori televisivi italiani, è sicuramente conosciuto sia in Italia ma anche in tutto il mondo. Il suo Chi Vuol essere milionario è uno show che è andato in onda per tantissimi anni e continua sempre a fare tantissimi telespettatori su Canale 5. Ma andiamo a vedere più da vicino la vita privata die capiamo chi è. Ildiè Virginio. E’ nato il 7 Agosto del 1956 a Miradolo Terme ed oggi ha 64 anni. Dal 1991 al 2009 è stato sposato con Patrizia Grosso mentre dal 2011 ad oggi la sua compagna è Gabriella Perino. Patrizia, inoltre, è la mamma delo di, che è Edoardo ...

