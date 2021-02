George Clooney e Julia Roberts riuniti per un nuovo film romantico (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ reunion per George Clooney e Julia Roberts. I due attori gireranno una nuova commedia romantica diretta da Ol Parker (Mamma Mia 2) George Clooney e Julia Roberts ritornano di nuovo insieme per Ticket to paradise. A 5 anni da Money Monster di Jodie Foster e a 20 da Ocean’s Eleven di Steven Sodenberg, i due attori condivideranno ancora il set per confermare una complicità già ampiamente dimostrata. La nuova commedia romantica che li vedrà protagonisti sarà diretta da Ol Parker (Mamma Mia 2) per Universal Pictures e Working Title. Il film: tutti i dettagli Al centro del plot vi è una coppia divorziata che vuole impedire alla figlia di sposarsi e a ripetere, quindi, lo stesso errore che i genitori pensano di ... Leggi su zon (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ reunion per. I due attori gireranno una nuova commedia romantica diretta da Ol Parker (Mamma Mia 2)ritornano diinsieme per Ticket to paradise. A 5 anni da Money Monster di Jodie Foster e a 20 da Ocean’s Eleven di Steven Sodenberg, i due attori condivideranno ancora il set per confermare una complicità già ampiamente dimostrata. La nuova commedia romantica che li vedrà protagonisti sarà diretta da Ol Parker (Mamma Mia 2) per Universal Pictures e Working Title. Il: tutti i dettagli Al centro del plot vi è una coppia divorziata che vuole impedire alla figlia di sposarsi e a ripetere, quindi, lo stesso errore che i genitori pensano di ...

Think_movies : “Ticket to Paradise”: George Clooney e Julia Roberts di nuovo insieme per Universal e Working Title… - Ikasci1 : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? Lettura teatrale di 'Dynamite' da parte di George Clooney ???? @BTS_twt - DitureG : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? Lettura teatrale di 'Dynamite' da parte di George Clooney ???? @BTS_twt - SHOOGASBOOTY : RT @btshouse_ita: George Clooney legge in modo drammatico il testo di Dynamite dei @BTS_twt ?? From: wmag ©: btshouse_ita/ Pdoggolada https… -