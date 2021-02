Gascoigne pronto per l’Isola dei Famosi | “Porterei Mou e la Curva Nord” Ma ha ricominciato a bere

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nella prossima edizione deldei, che prenderà il via il 12 marzo, uno dei protagonisti sarà Paul, ex centrocampista della Lazio e della Nazionale inglese. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport,ha parlato proprio dei suoi anni laziali, confessando che avrebbe piacere a portare sultutta la, il cuore del tifo biancoceleste. “Gazza” ha poi rivelato che porterebbe con sè anche l’allenatore del Tottenham, Josè Mourinho, e che ha paura soltanto dei serpenti. Nell’intervista con la “Rosea” l’ex centrocampista della Lazio non si è soffermato troppo sulla sua dipendenza dall’alcool, che sembra essere tornata di nuovo. Lo ha confermato lo stesso “Gazza” in un’altra intervista, rilasciata al Sun ...