Gascoigne confessa | “Vado all’Isola dei Famosi | l’alcolismo sconfitto con la chirurgia”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Paulsarà uno dei concorrenti dell’Isola dei2021. Scopriamo insieme come si sta preparando l’uomo e cosa sta facendo. Paulè tornato ad essere al centro dell’attenzione. L’uomo sarà ufficialmente uno dei naufraghi del celeberrimo reality italiano l’Isola dei. Sono dunque tutti curiosi di scoprire che cosa avrà in serbo per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Gascoigne confessa

ViaggiNews.com

... indiscrezioni sul cast: con la Isoardi, Ciacci e Paul? Ilary Blasi Isola dei Famosi 2021:... "- Un po' perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma poi anche per evadere ...Nel suo libro autobiografico, Gatesheadche ne riusciva a bere anche 60 in una sola ... in pochi anniha sperperato tutto il patrimonio guadagnato in carriera (che ammonta a circa 16 ...Paul Gascoigne sarà uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021. Scopriamo insieme come si sta preparando l'uomo e cosa sta facendo.Isola dei Famosi 2021 concorrenti: Gascoigne, Elisa Isoardi e... I naufaghi ufficiali. Paul Gascoigne ed Elisa Isoardi saranno all'Isola dei Famosi 2021. Dopo le indiscrezioni, ne ...