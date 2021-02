G20 Finanze | torna il multilateralismo e spiana strada Digital tax per multinazionali

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 27 febbraio 2021) In un quadro di ripresa post shock pandemico che resta "fragile e disomogeneo tra Paesi", e con divari che si allargano, sia verso le categorie più esposte, sia con i Paesi meno avanzati, ministri e governatori del G20 dellesi ritrovano con un rinnovato spirito di collaborazione e di rilancio del. E al debutto, la presidenza italiana sotto il nuovo governo Draghi, rappresentata dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, e dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, grazie alla sponda giunta dagli Usa incassa uno sblocco della trattativa che si spera porti a un accordo sulla tassazione dellee sullatax al vertice di luglio, a Venezia (che vorrebbe svolgere in presenza).Causa Covid, infatti, la riunione di ieri è stata "virtuale" come praticamente tutte quelle ...