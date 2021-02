Freeform al TCA | il trailer di Cruel Summer di Jessica Biel prossimamente in Italia su Prime Video

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 27 febbraio 2021)al TCA: ildi, la serie prodotta dache debutterà negli Stati Uniti il 20 aprile,insu Amazon, canale via cavo del gruppo Disney, ieri era al TCA dove ha presentato una serie di progetti e programmi per il futuro. Tra questi c’era la serieche debutterà il 20 aprile su, mentre nel resto del mondo dovrebbe arrivare su Amazon, probabilmente conclusa la messa in onda negli Stati Uniti.è ambientata in 3 estati tra il 1993 e il 1995 in una piccola cittadina ...