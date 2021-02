Frecce Tricolori | a marzo si festeggiano i 60 anni della Pan

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il primo1961 veniva costituito ufficialmente il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. Una denominazione ufficiale che quasi nessuno conosce, perchè nel mondo si tratta, per tutti, soltanto delle “” dell’Aeronautica Militare ospitate, sin da allora, nella base aerea di Rivolto. Il Gruppo è composto da circa 100 militari e la formazione è di 10 velivoli (9+solista), pilotati da ufficialiForza Armata che provengono dai reparti operativi di volo dell’Aeronautica Militare che, a seguito di una rigidissima selezione, entrano a far partePattuglia Acrobatica Nazionale sui loro Aermacchi MB339A-PAN. Lehanno il compito di rappresentare valori, tecnologia, professionalità e capacità di fare squadra dell’intera ...

In occasione della ricorrenza del 1° marzo, la Rai Friuli Venezia Giulia ha realizzato un documentario sulla storia delledal titolo "Sessant'anni in volo: la Pattuglia Acrobatica Nazionale" che andrà in onda alle ore 22:10 di lunedì su Rai Storia (canale 54 del digitale terrestre). La storia delle ...Il primo marzo 2021 la Pattuglia acrobatica nazionale '' dell'Aeronautica Militare compie 60 anni. Da sempre è simbolo dell'eccellenza Made in Italy nel mondo. Era il primo marzo del 1961 quando giunsero sulla base aerea di Rivolto (Udine) ...Lunedì prossimo, primo marzo, le Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare festeggeranno i 60 anni dalla loro costituzione, sono ospitate, da sempre, nella base aerea di Rivolto, in provincia di Udin ...La pattuglia acrobatica dell’Areonautica militare italiana, allora formata da sei velivoli, si radunò per la prima volta il 1° marzo 1961: una storica tradizione nata già alla fine degli anni Venti ...