Francesco: "La mia morte la immagino come Papa in carica o emerito" (Di sabato 27 febbraio 2021) Il colloquio di Papa Francesco con il giornalista Nelson Castro: "Non mi fa paura la morte. La immagino qui a Roma. Non torno in Argentina". ROMA – Lungo colloquio di Papa Francesco con il giornalista Nelson Castro. L'incontro è avvenuto nel febbraio 2019 per un libro del cronista sulla salute dei Papi. A distanza di due anni il quotidiano argentino La Nacion ha anticipato parte dell'intervista, tradotta da VaticanNews. Il momento difficile di Papa Francesco Papa Francesco in questa intervista ha raccontato il momento più difficile della sua vita quando, a 21 anni, ha subìto l'asportazione del lobo superiore del polmone per tre cisti: "Il dolore che sentivo dopo l'anestesia era molto intenso, ma ho sempre ...

