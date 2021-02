Fotografia: “Roma. Massimo Siragusa”. La mostra è aperta fino al 14 marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, aprile 2016, periferia di via Casilina, di Massimo Siragusa. Un centinaio di scatti a colori raccontano con sensibilità e senza sconti la periferia della Capitale, con le sue diversità, le contraddizioni, gli angoli inaspettati, la convivenza a volte stridente tra antico e moderno, le ferite aperte da abusivismo e noncuranza. “Ostia, Novembre 2016” di Massimo Siragusa. Si intitola Roma. Massimo Siragusa questa mostra del fotografo siciliano, lucido narratore e testimone di una realtà ineludibile. “Roma, aprile 2017 – Parco Giordano Sangalli” di Massimo Siragusa. INFO: Roma, Museo di Roma in Trastevere, fino al ... Leggi su iodonna (Di sabato 27 febbraio 2021), aprile 2016, periferia di via Casilina, di. Un centinaio di scatti a colori raccontano con sensibilità e senza sconti la periferia della Capitale, con le sue diversità, le contraddizioni, gli angoli inaspettati, la convivenza a volte stridente tra antico e moderno, le ferite aperte da abusivismo e noncuranza. “Ostia, Novembre 2016” di. Si intitolaquestadel fotografo siciliano, lucido narratore e testimone di una realtà ineludibile. “, aprile 2017 – Parco Giordano Sangalli” di. INFO:, Museo diin Trastevere,al ...

