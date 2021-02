Fortnite x Batman | Epic Games annuncia una collaborazione con DC

(Di sabato 27 febbraio 2021) La Stagione 4 diè stata a tema Marvel, i giocatori hanno avuto la possibilità di aggiungere al proprio armadietto numerose Skin a tema, incluse nel Season Pass. La Stagione 6 dipotrebbe essere a tema DC. Nell’attesa di scoprirlo,e DCno unache prevede la distribuzione di fumetti contententi dei codici per riscattare degli oggetti esclusivi a tema. Nuovi fumetti pera tema DC A partire dal 20 Aprile saranno disponibili dei Fumetti, per un totale di 6 mini volumi, dove al suo interno troverete un codice unico da utilizzare inper riscattare degli oggetti cosmetici esclusivi, tra cui la Skin di Harley Quinn che potete vedere a fine articolo. Coloro che riscatteranno ...

Panini, DC ed Epic Games hanno da poco annunciato: Punto Zero, una nuova miniserie a fumetti in sei numeri che unisce il Cavaliere Oscuro e gli altri supereroi DC con il fenomeno dei battle royale. Il fumetto debutterà a partire dal... Panini DC Italia, DC e Epic Games annunciano: Punto Zero. Si tratta di una miniserie in 6 albi che farà incontrare il Cavaliere Oscuro e altri eroi DC con il fenomeno videoludico mondiale degli ultimi anni. Dopo un'intera Stagione di Fortnite a tema Marvel, Epic Games è lieta di annunciare una nuova collaborazione, questa volta con l'universo DC.