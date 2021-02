Formula 1, nel 2020 perdite per 594 milioni di dollari. E Liberty Media taglia le spese (Di sabato 27 febbraio 2021) La pandemia da Covid-19 si è fatta sentire pesantemente anche a livello economico nel mondo dello sport. Non fa eccezione la Formula 1, come dimostrano i resoconti dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. La società statunitense Liberty Media, che si occupa dell’organizzazione del Mondiale, ha infatti registrato una perdita netta pari a 594 milioni di euro dopo che il fatturato è crollato dai 2.022 milioni del 2019 ai 1.145 milioni dello scorso anno. Una flessione netta e inevitabile, che ha anche costretto Liberty Media ad una rigorosa politica di taglio delle spese. Al fine di sostenere un evento dispendioso come il Mondiale di Formula 1, la società americana ha tagliato del 30% ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) La pandemia da Covid-19 si è fatta sentire pesantemente anche a livello economico nel mondo dello sport. Non fa eccezione la1, come dimostrano i resoconti dell’esercizio chiuso al 31 dicembre. La società statunitense, che si occupa dell’organizzazione del Mondiale, ha infatti registrato una perdita netta pari a 594di euro dopo che il fatturato è crollato dai 2.022del 2019 ai 1.145dello scorso anno. Una flessione netta e inevitabile, che ha anche costrettoad una rigorosa politica di taglio delle. Al fine di sostenere un evento dispendioso come il Mondiale di1, la società americana hato del 30% ...

