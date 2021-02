Formula 1 | Domenicali | “Avremo 23 GP Speriamo di poter riaprire al pubblico”

Leggi su sportface

(Di sabato 27 febbraio 2021) Stefano, amministratore delegato di Liberty Media, si è espresso così in vista dell’ormai imminente inizio della stagione di1: “Affronteremo la sfida della pandemia, ma siamo soddisfatti di come abbiamo già lavorato con i nostri partner. Siamo stati in grado di riprogrammare la gara in Australia nella parte finale dell’anno, annunciando anche le tappe di Imola e Portimao a completamento del calendario“. Si ricorda, infatti, che la tappa di Melbourne, inizialmente prevista per marzo, è stata rinviata a novembre, mentre è stato cancellato il Gran Premio di Shanghai. Per questo sono state confermate Imola e Portimao. “Tutte le conversazioni con i promoter”, continua, “sono state positive dall’inizio dell’anno e ognuno di loro ha chiarito che gli eventi dovrebbero andare avanti come programmato“. Infine, la ...