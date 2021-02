Formazioni ufficiali Spal-Reggina | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ledi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di. Partita dai tanti risvolti per entrambe le squadre: i ragazzi di Pasquale Marino vogliono tornare alla vittoria dopo che negli ultimi cinque incontri hanno collezionato quattro pareggi e una sconfitta, successo che li rimetterebbe in piena corsa play-off. Ma dall’altra parte trovano probabilmente la squadra più in forma del campionato: per i calabresi sono arrivate tre vittorie e due pareggi fondamentali per uscire dalla zona calda della classifica. Fischio d’inizio fissato per le ore 14:00, ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: Nicolas, Delprato, Loiacono, Cionek, Liotti, Crimi, Crisetig, ...