Formazioni ufficiali Bologna Lazio | le scelte degli allenatori

Le Formazioni ufficiali di Bologna Lazio match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Lazio, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021. Bologna (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic. Lazio (3-5-2) – Reina; Acerbi, Patric, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

