Focolaio al Torino, l’Asl: “servono almeno due giri di tamponi negativi” (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ scoppiato un vero e proprio Focolaio da Coronavirus in casa Torino, la squadra granata non scenderà in campo nella partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo, verso il rinvio anche il match del turno infrasettimanale contro la Lazio. “Quello del Toro è un cluster attivo e consistente: prima di dire liberiamo tutti, devo essere sicuro che il Focolaio si esaurisca”. E’ quanto dichiarato da Roberto Testi, direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl Città di Torino a ‘La Gazzetta dello Sport’. E’ stato riscontrato il decimo positivo, si tratta dell’ottavo calciatore ed è asintomatico. Il serio rischio è di non riuscire a scendere in campo nemmeno contro il Crotone il 7 marzo. Focolaio al Torino, i dettagli Foto di Alessandro Di Marco / AnsaI prossimi ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ scoppiato un vero e proprioda Coronavirus in casa, la squadra granata non scenderà in campo nella partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo, verso il rinvio anche il match del turno infrasettimanale contro la Lazio. “Quello del Toro è un cluster attivo e consistente: prima di dire liberiamo tutti, devo essere sicuro che ilsi esaurisca”. E’ quanto dichiarato da Roberto Testi, direttore del dipartimento di Prevenzione delCittà dia ‘La Gazzetta dello Sport’. E’ stato riscontrato il decimo positivo, si tratta dell’ottavo calciatore ed è asintomatico. Il serio rischio è di non riuscire a scendere in campo nemmeno contro il Crotone il 7 marzo.al, i dettagli Foto di Alessandro Di Marco / AnsaI prossimi ...

