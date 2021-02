Flora Canto a Verissimo | rivelazione inedita | ‘Mio padre è un miracolato’ | cos’è successo

Leggi su sologossip

(Di domenica 28 febbraio 2021) Nel corso della sua recentissima intervista aha svelato un episodio davvero da brividi capitato a suo. Quella andata in onda oggi, Sabato 27 Febbraio, è stata una puntata diricca di emozioni. In studio, per la prima volta in assoluto, le due nuove opinioniste de L’Isola dei Famosi e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.