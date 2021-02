(Di sabato 27 febbraio 2021) “Ieri alcuni ragazzi si sono resi protagonisti di un gesto deprecabile all’interno delladi Nostra Signora di Fatima ad”. Lo dichiara il capogruppo del PD Stefano Calcaterra. “In tre sono entrati nella chiesa ed hanno appiccato il fuoco al copriambone, danneggiando lo stesso leggìo – spiega la presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona -. Un fgravissimo che profana undi alto valore per tutte le persone che professano la fede clica, ma anche tutti coloro che credono nella libertà di culto”. “Abbiamo già avuto modo di esprimere personalmente la nostra condanna per l’accaduto e la nostra solidarietà a don Michele – concludono Calcaterra e Vona -, ma vogliamo estenderla a tutta la comunità clica di ...

CorriereCitta : Fiumicino, atto vandalico alla Parrocchia di Aranova: vandali profanano e incendiano luogo sacro -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino atto

Il Corriere della Città

... 'Prendiamodella decisione presa autonomamente questa sera dal Cda della As Roma in merito al ... Tifosi sognano lo stadio aDopo la decisione della Roma, una parte della tifoseria ...... comedovuto, per istigazione al suicidio il procedimento. I magistrati disporranno un esame ... mentre sono state poste bandiere a mezz'asta negli aeroporti die Ciampino in segno di ...'È stato avviato il tavolo tecnico interdipartimentale tra Dipartimento Patrimonio e Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica per l'esame dei progetti che permetterà di chiudere l’iter pro ...FIUMICINO - L'arrivo dell'autobus non combacia con l'uscita dei ragazzi da scuola. A puntare i riflettori sul disagio vissuto da diversi studenti è il capogruppo della lista civica Crescere Insieme, R ...