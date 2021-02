Fisco | ipotesi saldo e stralcio cartelle sotto 5mila euro

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 27 febbraio 2021) E’ allo studio del governo l’di un ‘’ per leinferiori a. A quanto apprende l’Adnkronos, l’opzione è sul tavolo dell’esecutivo insieme ad altre proposte per permettere di regolarizzare alcune posizioni a chi è in condizioni di farlo e contemporaneamente assicurare risorse dovute alla riscossione. Ad ogni modo si tratta ancora solo di un progetto. E’ invece confermato il mini-differimento di qualche giorno della scadenza del 28 febbraio per i versamenti delle rate della rottamazione ter e delper poter poi agganciare la norma al decreto Ristori 5, che verrebbe ribattezzato dl ‘Sostegno’. In assenza di interventi le 5 rate dovute per la definizione agevolata e i due arretrati del vecchio ...