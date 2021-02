Fisco, in arrivo la proroga per i versamenti rottamazione-ter e saldo e stralcio (Di sabato 27 febbraio 2021) Fisco, proroga in arrivo verso i versamenti rottamazione-ter e saldo e stralcio. La comunicazione del Mef con una nota. ROMA – Fisco, verso una proroga i versamenti rottamazione-ter e saldo e stralcio. Viste le nuove restrizioni dovute alla ripresa dell’epidemia, il Governo è pronto a differire il termine del 1° marzo. A comunicarlo è il Mef in una nota ufficiale, ma non si conoscono ancora le nuove date. Un aiuto importante per i cittadini alle prese con una crisi economica che non sembra avere fine. Un rinvio che potrebbe essere l’ultimo, visto che a Palazzo Chigi si spera in una ripresa dell’economia già nel prossimo trimestre. La nota del Mef A ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021)inverso i-ter e. La comunicazione del Mef con una nota. ROMA –, verso una-ter e. Viste le nuove restrizioni dovute alla ripresa dell’epidemia, il Governo è pronto a differire il termine del 1° marzo. A comunicarlo è il Mef in una nota ufficiale, ma non si conoscono ancora le nuove date. Un aiuto importante per i cittadini alle prese con una crisi economica che non sembra avere fine. Un rinvio che potrebbe essere l’ultimo, visto che a Palazzo Chigi si spera in una ripresa dell’economia già nel prossimo trimestre. La nota del Mef A ...

